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Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 4 Mart İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Arnavutköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 4 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

4 Mart İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Mart Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 4 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 MART 2020

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mavigöl Mah
Açıklama:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-03-04 06:20:13.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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