Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Mart Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 4 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 MART 2020
|İlçe
|:
|Arnavutköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mavigöl Mah
|Açıklama
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|2020-03-04 06:20:13.0
|Bitiş Tarihi
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|Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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