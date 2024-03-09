Sultanbeyli'de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Tesbih Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, ara sokaktan çıkan Ferhat Kaya yönetimindeki otomobil, Bayram Uçan yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 4 kişi ile otobüste bulunan yolculardan 2'si yaralandı. Bu sırada, otomobilde bulunan yaralılardan biri, bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışarak yaralanan bir kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Araç içerisinde sıkışan yaralı, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa konuldu.