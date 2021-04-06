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Sultanbeyli'de motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

İstanbul Sultanbeyli'de bir motosiklet sürücüsü, bir eliyle içi nargile közü dolu kovayı tutarken, diğer eliyle motoru kullandı. O anlar kamerayla kaydedildi

Sultanbeyli'de motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu
Seri köz geliyor...
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Sultanbeyli'de araç trafiğinin yoğun olduğu Petrol Yolu Caddesi’nde motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir eliyle motosikletin direksiyonunu tutarken diğer eliyle içi nargile közü dolu kovayı tutarak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunda kaskının da olmaması ise dikkat çekti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde Sultanbeyli ilçesi Petrol Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki 34 CPJ 247 plakalı bir motosiklet sürücüsü, trafikte seyir halinde olduğu sırada bir eliyle motosikleti sürerken diğer eliyle de sopaya bağlı olan içi nargile közü dolu kovayı tutarak tehlikeli bir şekilde yoluna devam etti.

Tehlikeli yolculukta motosiklet sürücünün kaskının ve herhangi bir motor kıyafeti olmaması dikkat çekti. Motosiklet sürücüsünün canını hiçe saydığı tehlikeli yolculuk trafikte seyir halinde olan başka bir sürücün araç kamerasına yansıdı. Trafikte bir süre daha ilerleyen motosiklet sürücüsü daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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