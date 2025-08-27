Sümeyye Aydoğan'ın tek kişilik tatili
Bodrum'da tatil yapan Sümeyye Aydoğan, Güvercinlik'teki bir plajda görüntülendi. Aydoğan, tek başına denize girip güneşin keyfini çıkardı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Sümeyye Aydoğan, yaz sezonunun son günlerini Bodrum'da değerlendiriyor.
Güvercinlik'teki bir plajda görüntülenen Sümeyye Aydoğan, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Tek başına olduğu görülen Sümeyye Aydoğan, siyah bir bikini giymeyi tercih etti.
Sümeyye Aydoğan'ın tek kişilik tatili objektiflere böyle yansıdı.
