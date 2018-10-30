Sundsvall - Hammarby maçı rakamları

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Sundsvall, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Hammarby takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Maç öncesi Sundsvall 43 puanla 7. sırada, Hammarby 51 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sundsvall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hammarby son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 524. İddaa'da Sundsvall kazanır 2.80, berabere biter 3.20, Hammarby kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Sundsvall son haftadaki Göteborg müsabasında 0-3 kazandı.

Hammarby, Halmstads karşılaşmaında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sundsvall, 20 gol attı ve 11 gol yedi.

Hammarby, dış sahada 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hammarby 21 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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