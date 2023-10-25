'Ortadoğu gerginliğinin tam ortasında kalmayacağız' QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan Ortadoğu'daki gerginliğin tüm bölgeyi etkileyeceğini belirterek "Ancak biz gerginliğin tam ortasında kalmayacağız. Bu bizi bugünden daha kötü yere götürmez" dedi. Tan uygulanan ekonomi programı ile piyasanın rasyonalize olduğunu vurgulayarak alınan kararların sağlıklı olmasının da etkisi ile bankacılık sisteminin bir kaç çeyrek sonra toparlanmasını beklediğini söyledi. Tan kredi mekanizmasının yavaşlaması nedeniyle mevduat faizlerinin çılgınlar gibi artmayacağını yüzde 40-45 arasında salınacağını tahmin ettiğini söyledi. QNB Finansbank'ın 250 çalışanı 100'üncü yılda Anıtkabir'i ziyaret etti.

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, yeni ekonomi yönetim ile birlikte bankaların hayatında çok şeyin değiştiğini söyleyerek "Ekonomi yönetimi sorunların farkında. Daha da önemlisi sorunların belli adımlarla giderilebileceğini biliyorlar. Bu uluslararası alanda da destek buluyor Örneğin ben yıllardır IMF toplantılarına giderim. İlk kez Fas'ta yapılan toplantılara damga vurduğumuzu gördüm. Katılım öyle yüksekti ki salon yetmedi" dedi.

Bankanın Cumhuriyetin 100'üncü yılında depremden etkilenen 100 okulun rehabilitasyonu nedeniyle düzenlenen toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Tan, uygulanan program ile piyasanın rasyonalize olduğunu vurgulayarak alınan kararların sağlıklı olmasının da etkisi ile bankacılık sisteminin bir kaç çeyrek sonra toparlanmasını beklediğini söyledi. Tan, Ortadoğu'daki gerginliğin tüm bölgeyi etkileyeceğini belirterek "Ancak biz gerginliğin tam ortasında kalmayacağız. Bu bizi bugünden daha kötü yere götürmez" dedi.

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SADECE İHTİYACI OLAN KREDİ KULLANIYOR

Kredilerdeki yavaşlamayı değerlendiren Tan, şunları kaydetti: "Ticari krediler yüzde 40-45 seviyesine çıktı. Mevduat yüzde 40 civarında. Tüketici kredileri daha yüksek. Artık tüketimi öne çekmek isteyenler veya enflasyondan korunmak isteyenler değil gerçekten ihtiyacı olan kredi kullanıyor. Enflasyonun yüzde 80 olduğu dönemde yüzde 20 ile kredi kullananlar şimdi yüzde 40-45 ile kredi kullanınca pahalı diyor. Ancak öyle değil."

Sorunlu kredi oranının yüksek enflasyon ve düşük faiz nedeniyle tarihi düşük seviyelere gerilediğini kaydeden Tan, bu oranın artacağını belirterek, "Ancak yine de yüzde 5'i aşması bile zor" dedi. Tan, önceki yıl yükselen kur sebebiyle döviz bazında bankanın karlılığının düştüğünü bu yıl ise yüksek enflasyon olduğunu ifade ederek, "Hissedar enflasyon muhasebesi ile karını aktarıyor. Kar düşüyor ama özkaynak ise büyüyor" şeklinde konuştu.

6.800 ÇALIŞANIN EVLERİ DEPREME HAZIRLANACAK

Tan, İstanbul depremine önlem için Ankara'da back up genel müdürlük oluşturulacağını da ifade ederek böylece olası büyük depremde bankanın operasyonlarının aksamadan süreceğini belirtti. Deprem önlemleri kapsamında 2007'den bu yana 50 şubenin yerinin değiştiğini söyleyen Tan, ayrıca 6 bin 800 çalışanın evlerinin güvenli olup olmadığı konusunda çalışma başlattıklarını söyledi. Tan "Ya destek olacağız veya tamiratını tamamen biz yapacağız" diye konuştu.

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DEPREMDE ZARAR GÖDEN 100 OKULU REHABİLİTE EDECEK

Tan, Unicef ile birlikte depremde zarar gören 100 okulun rehabilitasyonu için 10 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirterek "Bir çok kurum gibi AFAD'a bağışta bulunduk. 50 milyon TL'yi de depremde zarar gören çocukların eğitimi için ayırdık" dedi. QNB Finansbank, deprem sonrası bölgeye katkısını yaşamsal ihtiyaçlar konusunda önceliklendirdikten sonra şimdi de kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin temelini de oluşturan eğitime yöneldi. QNB Finansbank, çocuk ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak ve eğitimde eşitlik için fırsat yaratma misyonu ile önceliği deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı vermek üzere planladı.

Depremzede çocukların eğitimine destek vermek üzere mart ayında 50 milyon TL'lik fon ayırarak hızla ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşları, vakıflarla işbirliği yapan banka; öncelikle ailelerini, evlerini kaybeden çocukların diğer şehirlerde veya barındıkları yerlerde yeniden eğitimlerine dönmeleri için 36 milyon liralık fon ayrılarak TEV ve TED ile Minik Eller Büyük Hayaller Eğitim Bursu’nu hayata geçirdi. 2 bin 400 adet burs desteği ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere her eğitim kademesinden çocuğun tüm eğitim hayatı boyunca verilecek.

Depremlerin, bölgede yaşayan yaklaşık 4 milyon çocuğun eğitimini kesintiye uğrattığını dikkate alan QNB Finansbank eğitim alanında öncelikli ihtiyaçlardan biri olan işlevsel öğrenme alanlarına katkıda bulunma kararı aldı. Çocukların normal eğitim koşullarına dönmeleri yönündeki çalışmalara katkı vermek üzere QNB Finansbank – UNICEF İş Birliği ile "Depremden etkilenen bölgedeki 100 okulun renove edilmesi" projesi hayata geçirildi. Proje ile deprem bölgesindeki çocukların eğitime daha iyi şartlarla hızla dönerek, hem psikolojik hem de öğrenim açısından desteklenmesi hedeflendi. Proje çerçevesinde 2023- 2024 eğitim ve öğretim dönemine hazır olabilecek okulların yenilenmesi için 10 milyon TL fon ayrıldı ve 100 okulun hızla normale dönerek yenilenmesini sağlamak üzere harekete geçildi. Bu çerçevede 7 anaokulu, 58 ilkokul ve 35 ortaokulun yenilenmesi ve öğrenim malzemeleriyle desteklenmesi çalışmaları ağustos ayında başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılan çalışmalar ile 100 okul, yeni akademik yıl için düzenlenen zamanlamaya uygun olarak eylül ayında açıldı. Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere 5 kentteki 100 okulda, toplamda yaklaşık 30 binin üzerinde öğrenci öğrenim görüyor.