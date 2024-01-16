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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Süper Lig'de "gol krallığı" yarışındaki tek Türk: Aytaç Kara - Kasımpaşa Haberleri

        Süper Lig'de "gol krallığı" yarışındaki tek Türk: Aytaç Kara

        Futbolda Trendyol Süper Lig'in 20 haftalık bölümü geride kalırken yabancı golcülerin başı çektiği "gol krallığı" yarışında Kasımpaşa'nın tecrübeli ismi Aytaç Kara mücadelesiyle dikkati çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:48
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        Aytaç Kara'nın kariyer sezonu!
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        Ligin 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilen lacivert-beyazlı takımın tek golüne imza atan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde 10. kez fileleri havalandırdı.

        Lider Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko'nun 16 golle önde götürdüğü yarışta, Aytaç Kara 10 golle 4. sırada yer alıyor. Aytaç, gol krallığı yarışında ilk 10'da yer alan tek Türk futbolcu konumunda bulunuyor.

        En skorer oyuncular sıralamasında ilk 10'daki diğer isimler 12 golle Mauro Icardi (Galatasaray), 11 golle Mame Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor), 9'ar golle Paul Onuachu (Trabzonspor) ile Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) ve 8'er golle Adam Buksa (Bitexen Antalyaspor), Mbaye Niang (Yukatel Adana Demirspor), Rey Manaj (EMS Yapı Sivasspor) ve Sokol Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor) oldu.

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        AYTAÇ'IN EN GOLCÜ SEZONU

        Ligde geride kalan bölümün en çok gol sevinci yaşayan yerli futbolcusu olarak dikkati çeken Aytaç Kara, Süper Lig kariyerindeki en skorer sezonunu geçiriyor.

        Süper Lig'de 254 maça çıkan Aytaç, toplamda 35 kez rakip fileleri havalandırırken 2023-2024, golleriyle de ön plana çıktığı sezon oldu.

        Aytaç Kara, Kasımpaşa formasıyla ligde 2022-2023 sezonunda 3, 2020-2021'de 3, 2019-2020'de 5, Bursaspor formasıyla 2018-2019 sezonunda 6, Yeni Malatyaspor formasıyla 2017-2018'de 4, Trabzonspor formasıyla 2015-2016'da 1, Eskişehirspor formasıyla da 2013-2014 sezonunda 3 gole imzasını atmıştı.

        KASIMPAŞA'DA 2021-2022 SEZONUNDA UMUT BOZOK GOL KRALI OLMUŞTU

        Süper Lig'de 2021-2022'de Umut Bozok ile gol kralı çıkartan Kasımpaşa, bu sezon da orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile yarışta varlığını gösteriyor.

        Söz konusu sezonu 20 golle tamamlayarak en skorer oyuncu unvanını elde eden Umut Bozok, 2012-2013 sezonundan sonra bunu başaran ilk yerli futbolcu olmuştu.

        Umut'un bu başarısı, lig tarihinde Kasımpaşa için de bir ilk olarak kayıtlara geçmişti.

        AYTAÇ KARA: HEDEFİM TEKRAR A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA BULUNMAK

        Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, bu sezon sergilediği performans dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, yeniden A Milli Takım kadrosunda bulunmayı hedeflediğini söyledi.

        Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kasımpaşa'yı üst sıralara taşımak için ben ve takım arkadaşlarım sahada en iyi mücadeleyi veriyoruz. Gol ve asistlerimle takımıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Ekstra yaptığım çalışmalarla her maç daha da iyisini yaptığım için çok mutluyum. Hedefim tekrar A Milli Takım kadrosunda bulunmak. Sergilediğim performansla da bunu gösterdiğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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