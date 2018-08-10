İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Süper Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda bu hafta 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 114 bin 54 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 15 bin 726 lira 65'er kuruş, 4 bilen 3 bin 175 kişi 191 lira 55'er kuruş, 3 bilen 67 bin 726 kişi 15 lira 50'şer kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 224 bin 83 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 607 bin 183 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 898 bin 620 lira 26 kuruş kamuya aktarıldı.

Süper Loto Çekiliş Sonuçları 9 Ağustos 2018

13

21

28

47

49

54

Süper Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 3. Devir

Süper Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 36

Süper Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 3.175

Süper Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 67.726



Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.114.054,52 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15.726,65 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 191,55 TL

Süper Loto'da Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,50 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: 3. Devir

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