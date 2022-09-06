Süper Loto'da haftanın ilk çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilen çekilişe dair araştırılan tüm soruların cevaplarını bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...