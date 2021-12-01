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Süper Loto sonuçları 30 Kasım: Büyük ikramiye devretti!

Süper Loto sonuçları 30 Kasım akşamı Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılan çekilişin hemen ardından belli oldu. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftalardır olduğu gibi yine devretti. Devreden ikramiye tutarı 80 milyon liraya dayandı. İşte heyecanla araştırılan 30 Kasım Süper Loto sonuçları...

Süper Loto sonuçları 30 Kasım: Büyük ikramiye devretti!

Milli Piyango İdaresi 30 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta salı, perşembe ve pazar günler çekilen Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Geçtiğimiz akşam yapılan çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye haftalardır olduğu gibi devretti. İşte 30 Kasım 2021 Süper Loto çekilişi sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...

30 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2021: 24 - 27 - 43 - 45 - 51 - 53

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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