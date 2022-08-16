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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 16 Ağustos 2022 Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?
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Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?

Şans oyunu severler ve talihlerini Şans oyununda oynayan "Süper Loto ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. Süper Loto sonuçları Sisal Şans tarafından noter huzurunda belirlenecek. Peki,16 Ağustos 2022 Süper Loto ne zaman, saat kaçta ve büyük ikramiyesi ne kadar? İşte Süper Loto sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 16 Ağustos 2022 Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?

Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla takip edilen 16 Ağustos Süper Loto Çekilişi sonuçları için gözler Sisal şansa çevrildi. Oyun severler tarafından büyük ikramiyenin ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Süper Loto sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Süper Loto bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Sonuçları bilet numarası ile sorgulama ekranından yapılacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu akşam sonucu açıklanacak olan Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 85 milyon 631 bin 579 TL'dir.

SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyun severler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL.

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