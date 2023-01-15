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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 15 Ocak 2023 Süper Loto çekilişi sonucu tıkla öğren!
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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 15 Ocak 2023 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçlarında geri sayım başladı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da heyecanı bu akşam da devam edecek. Haftanın Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklanacak. İşte 15 Ocak 2023 Pazar Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: 15 Ocak 2023 Süper Loto çekilişi sonucu tıkla öğren!
HABERTURK.COM

Süper Loto çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. 15 Ocak 2023 Süper Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

15 OCAK 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay

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