"Sürekli ağız kokusunda sistemik rahatsızlıklar araştırılmalı"

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"AĞIZ KURULUĞU DA KOKU YAPAR"

Ağız kokusuna neden olan diğer etkenlere ilişkin de Dt. Can, "Bademcik ve boğaz iltihapları, geniz akıntısı, reflü, mide-bağırsak rahatsızlıkları kaynaklı ağızdan gaz gelmesi, şeker hastalığı, böbrek fonksiyon bozuklukları, sinüzit, akciğer enfeksiyonları, vitamin eksikliği, ağız kokusuna yol açan sistemik durumlardır. Bunun yanında uyku apnesi veya horlama, ağızdan solumaya sebep olur. Bu da ağız kuruluğuna yol açacağı için yine ağız kokusu oluşur.