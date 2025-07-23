Surinam telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Surinam'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Dünya üzerindeki her ülkenin kendine özgü tanımlayıcı kodları mevcuttur ve bunlar önceden belirlenmiştir. Söz konusu kodlar, telefon görüşmeleri, resmi belgeler, web uzantıları ve benzeri alanlarda Surinam’ın kimliğini doğrudan yansıtır. Güney Amerika’da yer alan bu ülkenin kültürel açıdan zengin yönleri öne çıkar.

SURİNAM TELEFON KODU

Surinam telefon kodu dünya genelinde sunulan kaynaklarda +597 olarak verilmiştir. Bu kod, ülkenin uluslararası alandaki tanınırlığını ortaya koyar. Bir gün herhangi bir nedenle Surinam’daki biriyle iletişime geçmeniz gerektiğinde, aramanın başına +597 kodunu eklemeniz gerekir. Çünkü ülkedeki mobil operatörler ve sabit hatlar bu kodla çalışır.

SURİNAM PARA BİRİMİ

Surinam para birimi ise Surinam Doları (SRD) olarak bilinir. 2004 yılında yürürlüğe giren bir para birimidir. Daha önceleri ise “Guilder” ismiyle anılıyordu. Bu birim, günlük hayatın her alanında yoğun şekilde kullanılır. Kâğıt ve madeni paralar, Surinam genelinde yaygın şekilde kullanılır. Fakat son dönemlerde gerçekleşen yüksek enflasyon ve döviz dalgalanmaları nedeniyle bazı sektörler tarafından kullanılmasına son verilmiştir. İşte bazı bilgiler;