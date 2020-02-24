Surivor eleme adayı kim oldu? sorusu bu akşam cevap buldu. Survivor'da bu akşamki dokunulmazlık oyununda Aycan'ın Derya'nın rahatsızlığını bahane ederek yüklenmesi gerilimi arttırdı. Mert'in olaya müdahale etmesi ile bu kez de Derya ile Mert arasında gerilim arttı. Oyun sonrasında adada yapılan kritikte de bu tartışma büyüdü. Derya adada yalnız olduğunu düşündüğünü söyledi. Tartışma ada konseyinde de devam etti. Ardından da ismi en çok yazılan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. İşte 23 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşamki dokunulmazlık oyununda, kıyasıya mücadele vardı. Ancak Gönüllüler takımı oyun boyunca liderliğini sürdürdü ve sonunda 10 - 7 yendi. Dünkü dokunulmazlığı Ünlüler kazandığı için beraberlik durumunda yapılan bayrak yarışı yapıldı. İki takım da en iyi yarışan 3 oyuncuyu çıkardı. Bayrak yarışına giden oyunda, Ünlüler takımında Elif ve Barış, Gönüllüler takımında Meryem ve Ardahan ter döktü. Oyunun kazananı ise Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu hafta Ünlüler takımından bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Survivor eleme adayının belirlendiği ada konseyinde Derya, Aycan'ın kendisine yaptığını iddia ettiği mobbingi ve küfürü anlattı. Aycan da küfür ettiğini itiraf etti ve özür dilediğini söyledi. Aycan takımın neyin ne olduğunu bildiğini söyleyerek Derya ile olan polemiği sürdürmeyeceğini söyledi.

DİĞER ELEME ADAYLARINI SMS OYLAMASI BELİRLEYECEK?

Survivor'da ada konseyinde yapılan oylamada bir kişi eleme potasına gönderildi. Kalan 2 eleme adayı ise SMS oylaması ile belirlenecek. Survivor izleyicileri bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımından gitmesini istemediği yarışmacı için SMS attı. Ada konseyinde yapılan oylamanın sonucunda ilk eleme adayı 6 oyla DERYA oldu.

EN İYİ PERFORMANSI KİMİN?

Ünlüler takımında Perviz ve Elif, Gönüllüler takımında da Cemal Can ile Meryem en iyi performansı gösterdiler. Yarın Perviz ile Cemal Can ve Elif ile Meryem ödül için mücadele edecek.