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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'deki ABD üslerine kamikaze İHA saldırısı | Dış Haberler

        Suriye'deki ABD üslerine kamikaze İHA saldırısı

        Suriye'nin Humus ile Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef ile Ömer Petrol Sahası askeri üslerine aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 03:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 03:09
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        Suriye'deki ABD üslerine kamikaze İHA saldırısı
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        Suriye'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 22.30 sularında Deyrizor’da Fırat Nehrin doğusunda Ömer petrol sahasındaki üs, aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile hedef alındı.

        Saldırının ardından üs bölgesinde siren sesleri duyulurken, ABD’ye ait savaş uçakları bölge semalarında uçuş yaptı.

        Daha sonra ABD güçleri, Ömer petrol sahasındaki üssünden Fırat Nehri'nin batısında İran destekli grupların varlık gösterdiği Haşşam, Cafra, Havice ile Mreyiyye köyülerini toplarla hede aldı.

        Diğer yandan Humus ilinde çöl bölgesindeki ABD’nin Tenef üssüne birden fazla kamikaze İHA ile saldırı düzenlendi.

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        AA'nın haberine göre; İHA’ların bir kısmını üste mevcut hava savunma sistemleri hedefine ulaşmadan düşürürken, sayısı bilinmeyen İHA'lar da üsse isabet etti. Her iki üste zaiyat olup olmadığı bilinmiyor.

        Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen İHA'lar, SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

        İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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