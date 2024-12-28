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        Haberler Dünya Suriye'den Mısır mesajı | Dış Haberler

        Suriye Dışişleri Bakanı: Mısır ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

        Suriye Geçici Hükûmetinin Dışişleri Bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani Mısır ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Şeybani, Mısır'la ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:15
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        Suriye'den Mısır mesajı
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        Suriye Geçici Hükûmeti'nin Dışişleri Bakanı olarak atanan Esaad Hasan Şeybani X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'la ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

        Şeybani "Mısır ile her iki tarafın da birbirinin egemenliğine ve iç işlerine karışmama ilkesini temel alarak, önemli ve stratejik ilişkiler geliştirmek istiyoruz." dedi

        Suriye Geçici Hükûmeti, gerek Batılı gerek Arap Dünyasından diplomatlarla bir araya gelerek uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalışıyor.

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