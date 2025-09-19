Habertürk
        Haberler Dünya Suriye Dışişleri Bakanı'ndan ABD ziyareti | Dış Haberler

        Suriye Dışişleri Bakanı'ndan ABD ziyareti

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD ziyareti kapsamında diplomatik temaslarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 00:45 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:45
        Suriye Dışişleri Bakanı'ndan ABD ziyareti
        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılmasına ilişkin başlıkları görüştü.

        Şeybani'nin ziyareti, 25 yıldan fazla süredir bir Suriye Dışişleri Bakanının ABD'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

        Washington temasları kapsamında Suriye Dışişleri Bakanı, önce ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri ile bir araya gelirken, görüşmede ana başlık Suriye'ye yaptırımların kaldırılması konusu oldu.

        Görüşmeye ilişkin ABD sosyal medya şirketi X'ten açıklama yapan Hazine Bakanlığı, "Hazine Bakanlığı, terörün finansmanıyla mücadele ederken, Suriye'nin ekonomisini küresel finans sistemine sorumlu ve güvenli şekilde yeniden bağlamak için Suriye ile birlikte çalışıyor." ifadesini kullandı.

        Görüşmeye ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Hazine Bakanlığı üst düzey yetkilileri, Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD Siyasi İşleri Genel Müdürü Kuteybe İdlibi ve Şeybani heyetinin diğer üyeleri katıldı.

        Kongre üyeleriyle görüştü

        Şeybani ile heyeti, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli üyesi Demokrat Senatör Jeanne Shaheen ile bir araya geldi.

        Görüşmeye senatörler Roger Wicker, Chris Coons, Joni Ernst, Jacky Rosen, Markwayne Mullin, Richard Blumenthal ve Andy Kim de katıldı.

        Shaheen, görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında, "Eğer harekete geçmekte çok yavaş kalırsak, Suriyelileri yeniden çatışmanın içine sürükleme riskini alırız ki bu Rusya ve İran dışında kimsenin çıkarına değildir. Şimdi Senato'nun Sezar Yasası yaptırımlarını kaldırarak harekete geçme zamanıdır." değerlendirmesini yaptı.

        Şeybani daha sonra Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

        Risch, görüşmenin ardından ABD sosyal medya şirketi X'te, "Suriye'nin uluslararası ekonomiye tam erişimini sağlamak için gerekli adımları tartıştık. Suriye, bölgenin şu anda çok ihtiyaç duyduğu istikrarlı bir demokrasi kurma fırsatına sahip ve umarım doğru yoldadırlar." açıklamasını yaptı.

        Wilson'dan Sezar Yasası kaldırılsın çağrısı

        Daha sonra Şeybani ile bir araya gelen Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Joe Wilson, Suriye'ye uygulanan Sezar Yasası'nın tamamen kaldırılması için ABD Kongresi'ne çağrıda bulundu.

        Wilson, görüşmenin ardından aynı platformdaki hesabından, "25 yıl sonra Kongre'yi ziyaret eden ilk Suriye heyeti olan Dışişleri Bakanı Şeybani'yi ağırlamaktan onur duydum. Başkan Donald Trump’ın liderliği, herkesin yararına olacak tarihi bir fırsat sundu. Kongre'nin şimdi harekete geçip Sezar Yasası'nı tamamen kaldırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı, ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

        Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile, 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi bir görüşmede bir araya gelmişti.

