Suriye sandık başında! 0:00 / 0:00

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Suriye bugün devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor. Şam Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde yüzlerce öğrenci, dışarıda park etmiş birkaç otobüsle birlikte oy kullanmak için sıraya girdi. Seçimlere karşı ilk protestolar Suriye'nin güney bölgesi Deraa'nın bazı bölgelerinde genel grev çağrısıyla geldi.

Yine Suriye'nin güneyindeki çeşitli kasabalarda Esad'ın babasına atıfta bulunarak "Herkes Hafız'ın oğlunun kuralını reddediyor" grafitileri yapıldı.

Suriyelilerin bugün sandık başına gittiği seçimlerde sandıktan çıkacak oyun Esad’ın lehine olacağı tahmin ediliyor. Esad 2019 yılında ‘‘Herkes seçimlerde aday olabilir’' ifadelerini kullanarak 2021’deki seçimlere işaret etmiş ‘‘Gelecek seçimlerde birçok aday olacak’’ ifadesine yer vermişti.

Sandık başına giden ülkede Beşar Esad'ın rakipleri eski Kabine Bakan Yardımcısı Abdallah Saloum Abdullah ve onaylanmış muhalefet partisinin başkanı Mahmud Ahmed Marei.

Suriye'deki seçimler için Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD salı günü yaptıkları açıklamada Esad'ı eleştirerek seçimlerin özgür ve adil olmayacağını söyledi.

2014 ve 2016 yıllarındaki seçimlerde yine uluslararası kamuoyunda ülkeler tepki göstermişti. Esad hükûmetinin insanlık suçu işlediğini söyleyerek görevi bırakması çağrısı yaptı. Beşer Esad görev

Uluslararası kamuoyunda seçimin sembolik olacağı işareti yapılırken konuyla ilişkin daha önce ABD Başkanı Joe Biden açıklama yapmış, ‘‘Suriye toplumunu temsil etmeyen, adil olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeyen seçimleri tanımayacağını’’ ifade etmişti.

SURİYE İÇ SAVAŞI

2011’de Tunus’ta başlayan ve Arap coğrafyasını etkisi altına alan Arap Baharı hareketiyle, Esad yönetimine karşı çıkan halk ayaklanmaları ve protestolarla birlikte, Suriye 2011 yılından beri farklı aktörlerin dahil olduğu bir iç savaş yaşıyor. Yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşta 10.yıla gelindi. Savaşın etkileri ülkesini terk edenler, yerinden edilenlerle küresel ölçekte devam ediyor.