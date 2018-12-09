Konserve kutusundan "ayakları"nın yansıdığı fotoğrala dünyanın haberdar olduğu Suriyeli Maya, Türk Kızılayı tarafından protez tedavisi için Türkiye'ye getirildi. 8 yaşındaki yürüme engelli Maya, protez bacağına kavuştu ve ülkesi Suriye'ye yürüyerek döndü.

HAZİRAN AYINDA YURDA GELDİ

AA'da yer alan habere göre doğarken bacaklarının dizden altını kaybeden ve babasının PVC boru ve konserve kutusundan yaptığı "ayaklarıyla" hayata tutunan Maya, tedavi edilmek üzere haziran ayında Türk Kızılayı tarafından İstanbul'a getirilmişti. Buradaki tedavisinin ardından protez bacaklarına kavuşan Maya ve ona eşlik eden babası Ali Meri ile birlikte, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki Ser Ceble kampındaki evlerine döndü.

"HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRANLARA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Baba ve kızına, Suriye'ye dönüşlerinde Türk Kızılayı'ndan bir heyet de eşlik etti. Maya'nın babası Ali Meri, yaptığı açıklamada, kızının tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Onların sayesinde Maya'ya protez taktık. Hayatımızı kolaylaştıranlara teşekkür ederiz. Maya protez ayağına kavuştuğu için çok mutlu. Türk hükümetine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

YÜRÜYEREK GİTTİ, ANNESİNE KAVUŞTU

Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz de Maya'ya 5 ay önce sahip çıktıklarını belirterek, "Maya'nın bacaklarının olmadığını, doğuştan kaynaklanan bir sorun olduğunu öğrendik ve tedavisini yaptık. Maya bugün yürüyerek annesine kavuştu. Yeni sıcak yuvasına dönüş sağladı" dedi. Akgündüz, Maya'nın şu an kardeşiyle çok mutlu olduğunu ve Türk Kızılayı'nın desteğinin ise süreceğini dile getirdi.

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