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        Haberler Gündem Sürücüsünün virajı alamadığı otomobil denize düştü - Güncel haberler

        Sürücüsünün virajı alamadığı otomobil denize düştü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, denize düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:19 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:19
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        Virajı alamadığı otomobil denize düştü
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        Kaza, saat 14.00 sıralarında Erdek-Edincik yolunda meydana geldi.

        Otomobiliyle Erdek'ten Edincik istikametine seyir halinde olan Özay Ergin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Savrulan otomobil, kayalıkları aşıp, denize düşerek yan yattı.

        Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

        Otomobil vinç aracılığıyla denizden çıkarıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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