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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu boyu kaç, mesleği ne?

Survivor 2021'de son ikiye kalan kadın yarışmacılardan biri olan Aleyna Kalaycıoğlu eleme potasına girdi. Son olarak annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun iddiaları karşısında zor durumda kalan Aleyna'ya sevenlerinin SMS desteği verip vermeyeceği bu hafta potadan çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte Aleyna Kalaycıoğlu hakkında merak edilenler...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Aleyna Kalaycıoğlu boyu kaç, mesleği ne?

Survivor Aleyna son günlerde ailelerin tartışmaları nedeniyle zor günler yaşıyor. Engelli kardeşi için Survivor'a katıldığını belirten Aleyna, sezonun en başarılı isimleri arasında yer alıyor. Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN BOYU KAÇ?

Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul’a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

Amerika’da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir Voleybol oynuyor. Üç senedir de beach volleyball okul takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu Survivor’a ilk defa bu sene başvurdu.

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