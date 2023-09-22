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        Haberler Magazin Survivor Allstar'da yer alacak! Sahra Işık son haliyle görenleri şaşırttı!

        Survivor Allstar'da yer alacak! Sahra Işık son haliyle görenleri şaşırttı!

        Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma Survivor, 2024'te Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Sahra Işık, son olarak estetik operasyonlarıyla gündeme geldi. İşte Sahra Işık'ın son hali...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:23
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        Survivor yarışmasında tanınmış olan Sahra Işık, estetik operasyonlar geçirdikten sonra dikkat çekici bir değişim geçirdi. Sahra Işık, 2014 ve 2018'de Survivor yarışmasına katıldı ve şimdi All-Star sezonuyla geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Sahra Işık, eski hali ile neredeyse tanınmaz hale geldi.

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        Voleybol dünyasının tanıdığı isimlerden biri olan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.

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        2017 yılında Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen "Boksun Yıldızları" adlı yarışmada da yer alan Sahra Işık, burada performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve adından sıkça söz ettirmiştir. Sahra Işık, bu yarışmada sergilediği başarılı performansla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

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        Survivor Sahra, son zamanlardaki büyük değişimiyle neredeyse tanınmaz hale geldi ve bu değişimiyle görenleri büyüledi. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sahra Işık'ın dönüşümü sevenlerini şaşırttı.

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        İşte Sahra Işık'ın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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