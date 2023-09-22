Haberler Magazin Survivor Allstar'da yer alacak! Sahra Işık son haliyle görenleri şaşırttı!

Survivor Allstar'da yer alacak! Sahra Işık son haliyle görenleri şaşırttı! Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma Survivor, 2024'te Allstar konseptiyle izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni sezon yarışmacıları arasında yer alan Sahra Işık, son olarak estetik operasyonlarıyla gündeme geldi. İşte Sahra Işık'ın son hali... Habertürk Giriş: 22.09.2023 - 17:23 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:23 facebook

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Survivor yarışmasında tanınmış olan Sahra Işık, estetik operasyonlar geçirdikten sonra dikkat çekici bir değişim geçirdi. Sahra Işık, 2014 ve 2018'de Survivor yarışmasına katıldı ve şimdi All-Star sezonuyla geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşırtan Sahra Işık, eski hali ile neredeyse tanınmaz hale geldi.

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Voleybol dünyasının tanıdığı isimlerden biri olan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yapmıştı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. olan Sahra Esra Işık, Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti.