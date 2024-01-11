Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde haftanın her günü yayınlanan Survivor bu akşam yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın izleyicilerinin gözleri "Survivor bu akşam yok mu, neden yok?" sorusuna çevrildi. İşte 11 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm tarihi hakkında bilgiler...
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında ve Murat Ceylan'ın sunuculuğunda ekranlara gelen Survivor bu akşam TV yayın akışında bulunmuyor. Son olarak Doğukan Manço'nun elendiği yarışmanın yeni bölüm tarihi araştırılmaya başladı. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte, konuya dair ayrıntılar...
SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?
Survivor All Star bu akşam TV8'de yayınlanan Aşka Düşman dizisi sebebiyle ekranlara gelmeyecek.
SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
11 Ocak Perşembe TV8 yayın akışına göre, Survivor yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelmeyecek. 12 Ocak yayın akışında da yarışmanın yerine O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü gözüküyor. Survivor'ın yeni bölümünün 13 Ocak 2024 Cumartesi günü yayınlanması bekleniyor.
11 OCAK 2024 TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Yeni Bölüm
11:15 Survivor All Star 2024
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Aşka Düşman / Yeni Bölüm
00:15 Aşka Düşman
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:00 Aramızda Kalmasın