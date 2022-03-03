Görüntülerin ardından oldukça panik olan Ogeday, kameralara tedirgin bir bakış attı. Bu konu sosyal medyada pek çok iddiayı da beraberinde getirdi.



Bazı izleyiciler, Ogeday'ın geçtiğimiz günlerde hastalanmasından dolayı vitaminli su içtiğini belirtirken, bazı izleyiciler ise Survivor'da oyunlardan önce yarışmacıların güç toplaması için enerji içeceği verildiğini belirtti.