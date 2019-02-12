Survivor'da kim elenecek? Survivor eleme adayları kim oldu? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Pazar günü dokunulmazlık için yarışan Türkiye ve Yunanistan takımı, eleme heyecanı yaşamamak için kıyasıya mücade etti. Üç kez oynanan dokunulmazlık oyununun galibi ise Yunanistan oldu ve Türk takımında kulisler başladı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 2019'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Türk takımı ilk kez çıktıkları ada konseyinde elenmesini istedikleri kişilerin ismini yazdı. Buna göre oylamaya çıkan isimler şöyle;

KADER KARAKAYA



1996 yılında Osmangazi'de doğdu. 22 yaşındaki Kader Karakaya, Survivor 2019'a "Takımın bana ihtiyacı var" sloganı ile Bursa'dan katılıyor. FB Spor Okulları’nda futbol eğitmeni olan Kader Karakaya, "Survivor beni heyecanlandırıyor" diyor.

OKAY KÖKSAL

Okay Köksal, 31 yaşındadır ve Artvinlidir. 7 yaşında güreşe başlayarak spor hayatına başlayan Köksal, Ankara Tedaş kulübünde spor hayatına devam etti. Yurtdışı turnuvalarında birincilikler alan Okay Köksal'ın Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği bulunuyor.

ATAKAN IŞIKTUTAN

2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.