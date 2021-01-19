Survivor Duygu Serap Salman, oyun sırasında ciddi bir sakatlık yaşıyor. Gönüllüler takımında mücadelesini sürdüren Duygu Serap Salman ise bugün gerçekleşen sembol parkurunda sakatlık yaşadı. "Survivor Duygu diskalifiye mi olacak?" sorusu gündeme geldi.

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor Duygu Serap Salman'ın sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti doktor kontrolünün ardından belli olacak.

SURVİVOR DUYGU KİMDİR?

Duygu, 19 Mayıs 1997 tarihinde Ağrı'da doğdu. Aslen Ağrılı olan Survivor Duygu, İstanbul'da yaşıyor. Personel trainer olarak çalışan Survivor Duygu, Yeni Levent Anadolu Lisesi mezunu.

Dayanıklı, çözüm odaklı ve heyecanlı olarak kendini tarif eden Survivor Duygu, yarışmayı kazanması halinde 4, 13, 18 yaşlarında üç kardeşi için harcayacağını söylüyor.