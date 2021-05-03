2 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelen 82. bölümünde bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verildi. Dokunulmazlık oyununda iki hafta sonra oynayacak olan Merve Aydın’ın performansı şimdiden merak ediliyordu. Ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takımdan bir eleme adayı belirlendi. Peki, Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor yeni bölüme dair detaylar haberimizde...

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye yeni bölüm Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Takımlar, oyun öncesinde avantaj için karşılaştı. Bayrak yarışına Ünlüler takımı İsmail ve Merve, Gönüllüler takımı Ayşe ve Steven çıktı. Atışlarda İsmail, Ayşe'den önce bitirmeyi başardı ve Ünlüler takımı avantajı kazandı.

Survivor 2021'de dokunulmazlık oyununda yer almayan isim, Gönüllüler takımından Dora oldu. Seçimler yapıldıktan sonra ilk turda dışarıda kalan Gönüllülerden Ayşe oldu. Oyuna iyi başlayan Ünlüler takımı oldu ve 3-0 öne geçti. Sonrasında Gönüllüler takımı, atışları çözdükten sonra 5-4 öne geçirmeyi başardı.

Dokunulmazlık oyunu ikinci turunda Ünlüler takımının atağı geldi. Üst üste aldıkları sayı ile 8-5 öne geçti. Bu oyunlar sırasında Steven ve Poyraz dizlerinden hafif sakatlık geçirdi. Merve Aydın ise uzun bir aradan sonra döndüğü parkurda ilk sayısını Aleyna Çalışkan karşısında aldı.

Nefes kesen mücadelenin ekrana geldiği dokunulmazlık oyununda geriden gelerek 9-8 öne geçen takım Gönüllüler takımı oldu. Sonraki oyunda Batuhan, Berkay'ı yenince skor 9-9 oldu ve bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışı için Ünlüler takımı Merve ve Batuhan, Gönüllüler takımı Aleyna Kalaycıoğlu ve Steven parkura çıktı. Bayrak yarışına özel olarak finalde kırılacak seramik sayısı 9 oldu. Nefeslerin tutulduğu oyunda kazanan Gönüllüler takımı oldu. 2. dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla kazanan Gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2021’de bu akşam oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyine geçildi. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımında ada konseyinde sert tartışmalar yaşandı. Merve ile Batuhan arasındaki tartışmalara Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı. Sonrasında geçilen ada oylamasında ismi yazılanlar; İsmail, Merve, Melis oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Merve oldu. Böylece Merve Aydın, bu haftanın ikinci eleme adayı oldu.

ACUN ILICALI, ELEME SONRASINDA TAKIMLARIN KARIŞMASI ŞARTINI AÇIKLADI!

Survivor 2021'de bu akşam yapılacak ada oylaması öncesinde Acun Ilıcalı, Instagram hesabından canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı, bu hafta Ünlüler takımından elenen kişinin kadın yarışmacı olması durumunda takımların karışabileceğini söyledi. Salı günü yapılacak eleme konseyinde Ünlüler takımından elenen kadın yarışmacı olması durumunda acil durum konseyi toplanacak ve takımlar karışacak.

İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı, ada oylamasında bir arkadaşlarının adını yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda adı daha çok yazılan Sergen, ilk eleme adayı oldu.