Survivor eleme kim elendi

Survivor 2020 bayram günü de ekranlara gelerek kaldığı yerden devam etti. Merak edilen ise Survivor'dan kim elendi, kim gitti? Sorusu oldu. Acun Ilıcalı konu ile açıklama yaptı. Dün akşam ekrana gelen bölümde ise iletişim ödülü heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelede Survivor iletişim ödülü oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar...



SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim oyunu heyecanı yaşadı. Bayramın üçüncü gününde ekrana gelen Survivor 88. bölümde iletişim oyunu öncesinde Acun Ilıcalı verilecek ödülü açıkladı. Bayrama özel kazanan takım 3 arkadaşına canlı bağlanabilecek.

Ödülün açıklaması ile birlikte yarışmacılar, sevdikleri ile iletişim kuracak olmalarını hayalini kurmaya başladılar. Acun Ilıcalı da iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıların seçecekleri arkadaşlarını merak ettiğini söyledi. Acun Ilıcalı, iletişim oyunu ödülünü açıkladıktan sonra tek tek yarışmacılara hangi arkadaşlarını seçeceğini sordu. Survivor 2020 yarışmacıları ise ödülün açıklanmasından sonra kendilerini daha çok hırs bastığını söylediler ve iddialı konuştular. İletişim ödülünü Gönüllüler kazandı.

SURVİVOR'DA BU HAFTA ELEME VAR MI?

Survivor'da bu hafta 'Ramazan Bayramı' nedeniyle eleme olmayacağı açıklandı. Bu kapsamda bu hafta hiçbir yarışmacı adaya veda etmeyecek. Survivor'da eleme gelecek hafta olacak.

EVRİM'DEN İNANILMAZ PERFORMANS

İletişim ödülü oyununda Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Survivor Evrim'e performansı sonrası övgü dolu sözlerde bulundu. Gönüllüler takımından Survivor Evrim - Ünlüler takımından Survivor Elif'in mücadelesi Survivor 2020'de heyecan dolu anlar yaşattı.

Survivor’da dün akşam iletişim oyunu ekrana geldi. Bayramın üçüncü günü ekrana gelen Survivor 88. bölümde Gönüllüler takımından Evrim’in geriden gelerek oyunu alması ile Acun Ilıcalı büyük övgü aldı. Survivor 2020’de Gönüllüler 1-0 önde iken iletişim oyununda sıra Elif ile Evrim eşleşmesine geldi. Survivor Elif, hızını bu parkurda da gösterdi ve Evrim ile arayı inanılmaz bir farkla açarak atışlara geldi. Fakat Elif, dört toptan sadece birinden başarılı olabildi. Bu sırada atışlara gelen Evrim, üç atıştan üçünde de isabetli olunca mucize bir geri dönüşe imza attı. Survivor Evrim’in bu başarısına Acun Ilıcalı “Muhteşem bir finish bu! Bu kadar geriden gelip bu kadar başarılı atış muhteşem” sözleri ile övgüler yağdırdı.