Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Ödül oyunu gecesinde All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Survivor'un yeni bölümünde ödül oyununu kazanan takım sevdikleriyle görüşme şansını yakalacak. Peki, "Survivor kim kazandı? 17 Mart İletişim oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...