Survivor 2020 Ünlüler takımında 13. hafta eleme adayı Mert Öcal oldu. Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları Survivor sevenleri tarafından araştırılıyor. Peki Mert Öcal ne iş yapıyor? İşte biyografisi

SURVIVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı. Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

Rol Aldığı Diziler:

İsimsizler (2017)

Savaşçı (Baran, 2017)

Aşk Yeniden (Ertan, 2015)

Bizim Okul (Murat, 2013)

Kız Annesi (Yalçın, 2011)

Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)

Oyun Bitti (Murat, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)

Doktorlar (4. Sezon 2010

Nehir (2005)

Asla Unutma (Salih, 2005)

Rol Aldığı Filmler:

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)

Mahmut İle Meryem (2012)

Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)