Survivor'da gözler bu akşam yapılacak konseye çevrildi. Yarışmada bugün dokunulmazlık oyunu oynanırken bölüm fragmanında ise bir kişinin yarışmaya veda ettiği açıklanıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

CEMAL'İN ARDINDAN BU KEZ...

Survivor’da iki hafta önce ayağından sakatlanan Meryem'in son durumu merak konusu oldu. Sakatlık nedeniyle elenen Cemal Hünal’ın ardından Survivor Meryem’in de diskalifiye olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü...



Meryem Kasap geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor’ı yarıda bırakmıştı. Survivor’da iki hafta önce ayağından sakatlanan Meryem'in son durumu bu akşam açıklanacak. Acun Ilıcalı bu akşamki konseyde bir ismin daha diskalifiye olacağını açıklayacak.

GEÇEN YIL DA DİSKALİFİYE OLMUŞTU!

Acun Ilıcalı, geçen yıl sakatlığı nedeniyle Survivor’ı yarıda bırakın Meryem’i bu yıl bir kez daha ünlü yarışmaya devam etti.

Trabzonlu atlet Meryem Kasap iki haftadır yarışamıyor çünkü bir kez daha ayağından sakatlandı. Meryem'in son durumu ise bu akşam açıklanacak...

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, henüz ilk okuldayken tiyatroyla ilgilenmeye başladı.

Lise yıllarında farklı spor dallarında aktif bir şekilde yer alan Meryem Kasap, lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı alarak atletizme yöneldi. İlk branşı yüksek atlama olan Meryem Kasap, yaşadığı sakatlık ardından 400 metre branşına geçiş yaptı. Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamladı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürütmesine karşın 1 yıl içerisinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Milli Takım’ı başarılı bir şekilde temsil ederek ülkesini gururlandıran Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.