Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın son bölümünde ödül yarışmacıları sevinçten havaya uçurdu. Kazanan takım uçakla adadan alındı, ilk önce scuba dive ile deniz altına girip deniz canlılarını gördüler ardından dev villada hem doyasıya lezzetli yemekler yediler hem de dans edip oyun oynadılar.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı: 5 Mavi: 10

Oyunun yarısına kadar Mavi takım büyük bir fark yarattı, Kırmızı takım tam atışları çözdü ve oyun almaya başladı ki Mavi takım izin vermedi ve dev ödülü kazandı.