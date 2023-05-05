Survivor 2023'te yavaş yavaş sona doğru geliniyor. Finale doğru yaklaşırken, Ünlüler ve Gönüllüler arasında her hafta bir yarışmacı eleniyor. 4 Mayıs Perşembe akşamı toplanan eleme konseyi ile bir yarışmacı daha adaya veda etti. İşte, 4 Mayıs'ta Survivor'da yaşananlar ve Survivor'da elenen yarışmacı...