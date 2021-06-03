Survivor 2021'de sempatik tavırları ve parkurda gösterdiği başarı ile dikkat çeken Steven Salam'ın özel hayatı merak ediliyor. Survivor'da ailelerin buluştuğu bölümde Steven'in ağabeyi ve eşi gelmişti.

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Steven Salam, geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan yarışmacı, geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynuyordu.

SURVİVOR 2021’DEKİ PERFORMANSI

Survivor 2021’de Gönüllüler takımında mücadele eden Steven, yüzde 52’lik başarı yüzdesi ile performans tablosunda 6. sırada yer alıyor. 372 oyuna çıkan Steven’ın 195 galibiyeti bulunuyor.

SURVIVOR’A NEDEN KATILDI?

Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

DÖRT SENEDİR SURVİVOR’A GİRMEYE ÇALIŞIYORDU!

Survivor’da kendisini kanıtlayacağından emin olduğunu belirten Salam hız kuvvet ve çabukluk konularında kendisine güvendiğini belirtiyor. Survivor’da yarışmanın en büyük hayali olduğunu dile getiren Salam yarışmaya 4 yıldır aralıksız başvurduğunu da eklemeden edemiyor. “İnandığınız zaman başaramayacağınız bir şey yoktur” diyen Salam “İnşallah inandığım o şeye ulaşacağım” diyerek şampiyonluk yolundaki iddiasını da ortaya koyuyor…

Survivor Steven hayatını anlattı:

"Benim memleket konusunda karışıklık var. Dedem Portekizli. Babam yüzde elli Angola yüzde elli Portekiz. Ben Angola'da doğdum. Annem Kongolu. Angola'da doğduktan sonra Kongo'ya taşındık. Taşınmamızın sebebi iç savaşlar vardı. Sömürge zamanlarında Portekizlileri göndermek için iç savaşlar çıktı.

Bildiğin mülteci olarak gittik Kongo'ya. 3 ablam Müslüman oldu. Babam ve Ablam da müslüman oldu. Ben 7.'yim. Ben dünyaya geldiğimde artık babam Müslümandı. Babam elmas ticareti yapıyordu. Annem ev hanımıydı. 2017'de çalıştım bizimkilere sürpriz yapmak istedim. Onlardan habersiz uçak bileti alıp Kongo'ya gittim. Annemle babam ayrıldı ve Annem Angola'ya gitti.

Babam Kongo'da tek başına kaldı. Kongo'ya gittim. Angola'ya gitmek için vize almam gerekiyordu. Bana 2 ay dediler. Annem çok hastaydı. Bizim genetik bir hastalığımız var. Akciğer yetmezliği gibi bir şey. Ben o zaman Türkiye'ye döneyim.

Ara tatilde direk Angola'ya gelirim dedim. Tam Türkiye'ye döneceğim gün annem vefat etti. Annem vefat etti ve Türkiye'ye dönmek istemedim. Ağabeyim şu an gelsen de annemiz uyanmayacak dedi. Çok zordu benim için. Türkiye'ye döndüm. Ara tatilde gidemedim. 2019'da çok önemli bir sınavım vardı. Kardeşim aradı, babam da vefat etti aynı hastalıktan.

Döndüm. Önce babamın mezarı ile konuşmaya gittim. Daha sonra Angola'ya gittim. Annemin mezarı ile de konuştum ikisine de dua ettim.

Döndüm Türkiye'ye yine aynı haberi aldım. Ablam da vefat etti. Bazen isyan edecek noktaya gelmiştim. Artık böyle yeter diyecektim. Ama kendimi tuttum asla isyan etme dedim. Belki önünde çok güzel günler gelecek. Belki de o günler şu anda burada olmam 4 senedir peşinden koştuğum Survivor'dayım. Belki de isyan etmediğimin karşılığıdır."