Ekranların uzun soluklu yarışması Survivor her sene ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu sene All Star konseptiyle ekranlara gelen Survivor'da yarışmacıların bölüm başına ücret aldığı iddia edildi. Kıyasıya mücadele veren ve yarışmada finale kalıp şampiyon olabilmek için ter döken yarışmacıların ne kadar kazandığı merak ediliyor.