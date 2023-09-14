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        Haberler Magazin Survivor’a katılacağı duyurulmuştu! Turabi “Doktordan onay çıkmadı” dedi!

        Survivor'a katılacağı duyurulmuştu! Turabi "Doktordan onay çıkmadı" dedi!

        Survivor 2024 All-Star kadrosuna katılan Turabi Çamkıran, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Yarışmaya dönüş kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Turabi: "Acun abi, kusura bakma. Lütfen, sevgili hayranlarımdan ve en önemlisi senden özür diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:11
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        Uzun bir süre boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve maddi sıkıntılar yaşadığını açıklayan Turabi, herkesi şaşırtarak Survivor 2024 All-Star'a geri dönüş yapacağını duyurdu. Survivor kadrosuna dahil edilen bu iddialı isim, sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirirken yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.

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        "ANTREMAN YAPMADAN GELİYORUM"

        "Acun abi kusura bakma lütfen. Sevenlerimden ve de en önemlisi senden özür diliyorum" diyen Turbo Turabi açıklamasında "Sana söz verdiğim gibi Surrvivor All Star2024’e en iyi şekilde hazırlanıp gelemeyeceğim. Son kontrollerimin sonucunda üzülerek söylüyorum ki “Antrenman yapabilir!” onayı çıkmadı. Doktorum; “Bu şartlar altında kesinlikle antrenman yapamazsın! Ekibimin uzun uğraşlar araştırmaları sonucunda, Türkiye Survivor tarihinde sana rakip olabilecek kimsenin olmadığı sonucuna vardık!

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        Bu nedenden dolayı antrenman yapmadan adaya gitmende bir sakınca görmüyoruz!' dedi. O yüzden kusura bakma abi antrenman yapmadan geliyorum. İnşallah yarışmacılar da pek fazla çalışmadan geliyordur. Durduk yere ilk haftadan elenmesek bari" dedi.

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        "Çalışmadan gitsem, beni oyunlarda eleyerek gönderebilirler mi? Bu seneki en büyük rakibim Acun Ilıcalı" diyen yarışmacının paylaşımında devamında şunlar yer aldı:

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        "İnşallah çok az görürüm kendisini. Ne kadar az gelirse adaya, o kadar rahat ederim ceza almadan. Ama Acun abisiz de Survivor olmaz be. Herkes Acun abi için izliyor Survivor’ı, biz Survivorlar’da “millet sırf bizim için izliyor” diye havalara giriyoruz. Hull City yokken biz vardık Acun abi. Bizi unutma ve sık sık sun lütfen."

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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