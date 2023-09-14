Survivor'a katılacağı duyurulmuştu! Turabi "Doktordan onay çıkmadı" dedi!

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"İnşallah çok az görürüm kendisini. Ne kadar az gelirse adaya, o kadar rahat ederim ceza almadan. Ama Acun abisiz de Survivor olmaz be. Herkes Acun abi için izliyor Survivor’ı, biz Survivorlar’da “millet sırf bizim için izliyor” diye havalara giriyoruz. Hull City yokken biz vardık Acun abi. Bizi unutma ve sık sık sun lütfen."