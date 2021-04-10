Suudi Arabistan'da üç asker idam edildi

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Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, üç askerin "vatana ihanet" suçundan dolayı idam edildiğini açıkladı. Silahlı Kuvvetler mensubu üç asker hakkındaki hali hazırda soruşturmalar olduğu bildirilirken "vatana ihanet", "düşmanla iş birliği yapma" ve "ülkenin askeri çıkarlarını ihlal" ifadeleriyle suçlamalar yönlendirildi.

Üç asker hakkında idam kararı kraliyet emrinin yayımlanmasının ardından gerçekleşti. Muhammed bin Ahmed Yahya, Şeher bin İsa bin Quasim ve Hamaoud bin İbrahim bin Ali Hazmi adlı üç kişi mahkeme tarafından mahkûm edildi. Dünyada en fazla infaz yapılan ülkeler arasında olan Suudi Arabistan, üç askerin ülkenin Güney Bölge Komutanlığında idam edildiğini açıkladı.

Askerlerin yargılandığı mahkemede, "düşmanla işbirliği yapma" parantezindeki düşmanın kim olduğuna ilişkin bilgiyse hala bilinmiyor.