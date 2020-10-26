Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

AA

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 357 kişinin enfekte olduğu, 361 kişinin de iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 313'e vakaların 345 bin 232'ye, iyileşenlerin sayısının da 331 bin 691'e yükseldiği ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 682 kişinin enfekte olduğu, 620 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 749'a, vakaların 122 bin 317'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 113 bin 391'e ulaştığı aktarıldı.