Suudi Arabistan ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 17 kişinin yaşamını yitirdiği, 357 kişinin enfekte olduğu, 361 kişinin de iyileştiği aktarıldı.
Açıklamada, can kayıplarının 5 bin 313'e vakaların 345 bin 232'ye, iyileşenlerin sayısının da 331 bin 691'e yükseldiği ifade edildi.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 682 kişinin enfekte olduğu, 620 kişinin iyileştiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, can kayıplarının 749'a, vakaların 122 bin 317'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 113 bin 391'e ulaştığı aktarıldı.
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