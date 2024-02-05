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        Haberler Dünya Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 22:34 Güncelleme: 05.02.2024 - 22:34
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        Suudi Arabistan ve ABD arasında üst düzey görüşme
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        Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Bin Selman başkent Riyad'da Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'a gelen Blinken'ı kabul etti.

        Bin Selman ve Blinken arasında yapılan görüşmenin süresi ve içeriğine yönelik ayrıntıya yer verilmedi.

        İlgili ülkelerle "esir takası ve insani ara" konularını görüşmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından Mısır'a geçecek.

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        #ABD
        #suudi arabistan

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