        Süveyda'da çatışma çıktı

        Süveyda'da çatışma çıktı

        Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyda ilinde, güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışma çıktığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 01:07 Güncelleme: 16.11.2025 - 01:10
        Süveyda'da çatışma çıktı
        Suriye’nin güneyindeki Süveyda ilinde, iç güvenlik güçleri ile yasa dışı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

        Suriye resmi devlet televizyonu el-İhbariye'nin haberine göre, yasa dışı silahlı gruplar Süveyda’nın Valga beldesindeki iç güvenlik güçlerine saldırı düzenledi.

        Haberde, saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal eden silahlı gruplarla iç güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

        Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları⁠

        ⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

        Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

        Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

        Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

        İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

        Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

        Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı ifade edilmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        #Süveyda
        #Suriye
