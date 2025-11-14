Habertürk
        Süveyda'da saldırılar düzenlendi | Dış Haberler

        Süveyda'da saldırılar düzenlendi

        Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde, kanun dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 01:22 Güncelleme: 14.11.2025 - 02:33
        Süveyda'da saldırılar
        Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde kanun dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

        Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynağı, kanun dışı silahlı grupların Süveyda kırsalındaki yerleşim yerlerine saldırdığını ifade etti.

        Söz konusu kaynak, saldırıların Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlarla yapıldığını belirtti.

        #Süveyda
        #Suriye
