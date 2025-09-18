Ankara'da, Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan M.Ç. adlı kadın, önceki gün saat 02.00 sıralarında evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.C.K. (22), bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI DHA'daki habere göre durumu fark eden M.Ç., kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı. Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. REKLAM