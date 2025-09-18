Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Taciz iddiasıyla gözaltına alınan kurye serbest | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Taciz iddiasıyla gözaltına alınan kurye adli kontrolle serbest!

        Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan kurye 22 yaşındaki E.C.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 11:28 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:30
        Tacizden gözaltına alınan kurye hakkında karar!
        Ankara'da, Çankaya ilçesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan M.Ç. adlı kadın, önceki gün saat 02.00 sıralarında evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.C.K. (22), bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        DHA'daki habere göre durumu fark eden M.Ç., kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı. Kuryenin, kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNLEM AMAÇLI İÇERİ GİRMİŞ

        M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kurye E.C.K., ifadesinde, sipariş götürdüğü kadın içeri girince parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden önlem amacıyla içeriye girdiğini ileri sürdü.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        #kurye taciz
        #Son dakika haberler
