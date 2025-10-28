Habertürk
        Tacizciyi dövüp polise teslim ettiler | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tacizciyi dövüp polise teslim ettiler!

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi, iddiaya göre iki kız çocuğunu uzun süre takip ederek fiziki tacizde bulundu. Durumu fark eden mahalleli ise şüpheliyi yakalayarak döverken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. Zanlı daha sonra polise teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:25 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:25
        Tacizciyi dövüp polise teslim ettiler!
        İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre çok sayıda suç kaydı bulunan bir şüpheli, sokaktaki iki kız çocuğunu takip etmeye başladı.

        FİZİKİ TACİZE KALKIŞTI

        İHA'daki habere göre bir süre sonra yanlarına yaklaşan adam sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya çalıştı.

        DARP ANLARI KAMERADA

        Durumu fark eden mahalleli, şüpheliyi yakalayıp uzun süre döverken, ardından polise teslim edildi.

        Yaşanan o anlar ise çevredeki başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
