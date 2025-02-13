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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tadic, bu sezon 10. golüne ulaştı - Futbol Haberleri

        Tadic, bu sezon 10. golüne ulaştı

        Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'de takımı adına ürettiği skor katkısını Anderlecht'e attığı golle birlikte Avrupa kupalarında da sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 23:13 Güncelleme: 13.02.2025 - 23:13
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        Tadic, bu sezon 10. golüne ulaştı
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        UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Belçika ekibi Anderlecht'i 3-0 mağlup etti.

        Müsabakaya 11'de başlayan Dusan Tadic, 11. dakikada takımının ilk golünü attı. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic'in ortasında Yusuf Akçiçek kafayı vururken, Tadic kafayla dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

        Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8 gol, 10 asistle Fenerbahçe'nin gol yollarına en etkili isimlerinden olan Sırp futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2. golüne imza attı. Tadic, lig aşamasında Twente filelerini havalandırmıştı.

        36 yaşındaki futbolcu bu sezon 10. kez gol sevinci yaşadı.

        Tadic, karşılaşmanın 86. dakikasında yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

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