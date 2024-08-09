Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kilo kategorisinde yarı final mücadelesinde İranlı Amir Hossein Zare'ye 2-1 yenilerek final biletini kaçırdı. Şimdi ise bronz madalya için mindere çıkmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda, "Taha Akgül’ün maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Taha Akgül’ün rakibi kim?" gibi soruların yanıtları büyük merak konusu oldu. İşte Taha Akgül’ün bronz madalya maçıyla ilgili detaylar...