        Taha Akgül'ün dedesi hayatını kaybetti

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

        Giriş: 27.08.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.08.2025 - 16:25
        Taha Akgül'ün acı günü
        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül (88), hayatını kaybetti.

        Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski milli güreşçi Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Merhum Abdullah Akgül’ün cenazesi, yarın Sivas Ayyıldız Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

