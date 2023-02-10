Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taha Duymaz günlerdir ailesiyle enkaz altında! CZN Burak açıkladı: Bölgeye vinç geldi!

Hatay'da yaşadığı köyde çektiği kendi imkanlarıyla çektiği yemek videoları ile kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz'dan üzücü haber geldi. Genç fenomenin ablası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 yıkıcı depremde Taha Duymaz'ın ve ailesinin enkaz altında kaldığını açıkladı. 1 milyon takipçisi bulunan fenomen Taha Duymaz'ın son durumun seveneleri tarafından takip edilirken CZN Burak son gelişmeleri açıkladı. CZN Burak, Taha Duymaz'ın bulunduğu bölgeye vinç geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte, Taha Duymaz son durumu hakkında merak edilen detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TAYA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

    Çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Taha Duymaz, Hatay depreminde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Üzücü haberi ablası Semiha Duymaz açıkladı. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ı bulmak için seferberlik ilan edildi. Fenomen Dilan Polat an be an kurtarma çalışmaları paylaşırken CZN Burak son duruma ilişkin açıklama yaptı. CZN Burak, Taha Duymaz'ın bulunduğu bölgeye vinç geldiğini açıkladı. Genç fenomenin sevenleri "Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı, öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu?" sorularına yanıt aradı. İşte, Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmeleri...
  • TAYA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

    SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.
  • TAYA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

    "KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR"

    Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.
  • TAYA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

    TAHA DUYMAZ'IN ABLASINDAN YENİ AÇIKLAMA

    "Şu an @cznburak abimiz Allah razı olsun, kardeşlerimle sokak sokak gezip vinç arıyorlar. Enkaz bölgesine ve kimseye ulaşamıyorlar. Ekiplerin söyledikleri, oradan emir almamız gerek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu durumda emir nedir, ses olduğuna rağmen kaç gün ne olur dayanın bol bol dua, sizin dualarınız güç versin"
  • TAYA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

    CZN BURAK YARDIM İSTEDİ!

    Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Taha Duymaz ve ailesinin enkaz altında kaldığı yere giderek enkazın önünden çektiği video ile arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
  • TAYA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

    VİNÇ DEPREM BÖLGESİNDE!

    CZN Burak, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Taha Duymaz'ın evinin bulunduğu bölgeye vinç geldiğini duyurdu.
  • TAYA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

    ABLASI ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI!

    Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti" haberlerine de yanıt veren Duymaz; "Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü sağ salim çıkacaklar inşallah bol dua sabırla." ifadelerini kullandı.
  • TAYA DUYMAZ SON DURUM | Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Fenomen Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu?

    TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

    Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.

    Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.