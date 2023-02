Çektiği yemek videoları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Taha Duymaz, Hatay depreminde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Üzücü haberi ablası Semiha Duymaz açıkladı. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ı bulmak için seferberlik ilan edildi. Fenomen Dilan Polat an be an kurtarma çalışmaları paylaşırken CZN Burak son duruma ilişkin açıklama yaptı. CZN Burak, Taha Duymaz'ın bulunduğu bölgeye vinç geldiğini açıkladı. Genç fenomenin sevenleri "Taha Duymaz enkaz altından çıktı mı, öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu?" sorularına yanıt aradı. İşte, Taha Duymaz hakkında son dakika gelişmeleri...