TAHA DUYMAZ'IN ABLASINDAN YENİ AÇIKLAMA



"Şu an @cznburak abimiz Allah razı olsun, kardeşlerimle sokak sokak gezip vinç arıyorlar. Enkaz bölgesine ve kimseye ulaşamıyorlar. Ekiplerin söyledikleri, oradan emir almamız gerek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu durumda emir nedir, ses olduğuna rağmen kaç gün ne olur dayanın bol bol dua, sizin dualarınız güç versin"