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Ukrayna'dan gelen ve Ukrayna'ya gidecek iki gemide denetim

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcilerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak Ukrayna'dan gelen "Rojen" isimli gemideki denetim başladı. Ayrıca Ukrayna'ya tahıl almak için yola çıkacak olan "Osprey S" gemisi de denetleniyor

Tahıl anlaşması kapsamında iki gemide denetim
Tahıl anlaşması kapsamında iki gemide denetim
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AA

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin, Ukrayna'dan gelen "Rojen" isimli gemideki denetimi başladı. Ayrıca Ukrayna'ya tahıl almak için yola çıkacak olan "Osprey S" gemisi de denetleniyor.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin, Ukrayna'dan gelen "Rojen" isimli gemideki denetimi başladı.

13 BİN TON MISIR BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuzda Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında İngiltere'ye gitmek üzere Ukrayna'nın Çornomorsk Limanından dün akşam saatlerinde gelen, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen"adlı gemi İstanbul'un kuzeyine demirledi.

Geminin seyrini ve takibini yapan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli müşterek denetleme timi, Rumelifeneri Limanından ayrılarak, denetlemelerini gerçekleştirmek üzere gemiye ulaştı. Denetimlerine saat 10.45 sıralarında başlayan heyet, mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda söz konusu ticari gemide incelemelerde bulunacak.

UKRAYNA'YA GİDECEK GEMİ DE DENETLENİYOR

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin, Ukrayna'dan gelen "Rojen" isimli gemideki denetimi başladı. Ayrıca Ukrayna'ya tahıl almak için yola çıkacak olan "Osprey S" gemisi de denetleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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