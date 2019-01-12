Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek organizasyonun 3 sayı yarışmasında yer alacak isimler şöyle:

Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes), Andy Rautins (Bahçeşehir Koleji), Can Maxim Mutaf (Beşiktaş Sompo Japan), Marko Guduric (Fenerbahçe Beko), Aaron Malik Harrison (Galatasaray), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Sylven Landesberg (Türk Telekom).

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ